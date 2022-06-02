12.7 ألف طلب ترخيص وتصنيف وتجديد للمكاتب والشركات الهندسية

سجلت الهيئة السعودية للمهندسين نحو 12700 طلب، موزعة ما بين تراخيص وتصنيف وتجديد للمكاتب والشركات الهندسية خلال الربع الأول من العام الجاري.وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر العبداللطيف أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، "إن الهيئة سجلت خلال الفترة نفسها نحو 21 ألف عضو من المهندسين والمهندسات والفنيين في مختلف التخصصات الهندسية والفنية للحصول على التصنيف والاعتماد المهني"، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة جميع ما يتعلق بالاعتماد المهني الذي يعد أحد أهم العناصر التي من شأنها حماية المهن الهندسية والفنية.وأوضح أن عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغ أكثر من 12700 طلب، شملت فتح وتجديد مكتب هندسي في مختلف الأنشطة الهندسية.وأضاف المهندس العبداللطيف أن "الهيئة قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 6700 مستفيد، عبر 45 دورة تدريبية في مختلف البرامج الهندسية، من أبرزها برنامج الكود السعودي في المباني القائمة، والهندسة وإدارة المخاطر في المشاريع، ومهارات مهندسي المساحة، وأساسيات الرسم الهندسي، والهندسة القيمية".وبين أن الهيئة نفذت أكثر من 300 جولة رقابية ميدانية على عدد من المنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من تطبيق العاملين فيها نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن الهيئة قدمت مجموعة من المبادرات تدعم المهندسين والمهندسات، تسهم في تزويدهم بالمهارات إضافة إلى زيادة مشاركتهم في التنمية الشاملة والمجتمع بشكل عام، للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم مجانا. وشملت مبادرة المشورة الهندسية، والعقود النموذجية، وخدمة الاستعلام عن أسعار خدمات المكاتب والشركات الهندسية، والترخيص الفوري للمكاتب الهندسية والاعتماد الفوري للمهندسين خلال 60 ثانية. وأطلقت الهيئة حزمة من الأنشطة والفعاليات منها تنظيم ملتقى كود البناء السعودي تحت شعار "الكود سلامة واستدامة"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى عدد من المحاضرات المهنية ضمن سلسلة "مهندس عن بعد".ذلك إضافة إلى مشاركتها في المعارض والمؤتمرات والمناسبات الهندسية العالمية لتعزيز أهدافها في القطاع الهندسي، حيث بلغ عدد المشاهدات الناتجة عن فعاليات الهيئة الافتراضية 34 ألف مشاهدة.وتسعى الهيئة إلى تطوير خدماتها الإلكتروينة للمستفيدين التي تمكنهم من الحصول على الخدمة بشكل أسرع، فيما تجاوز عدد زوار بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من خدماتها أكثر من 600 ألف زيارة خلال الربع الأول لهذا العام.