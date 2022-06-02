«نمو» تكسب 108 نقاط بتداولات قيمتها 31 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "إنماء الروابي" بنحو 15 في المائة لتغلق عند 29.10 ريال، يليه سهم "جروب فايف" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 67 ريالا. بينما تصدرالأسهم المتراجعة "تدوير" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 79.10 ريال، يليه سهم "جاهز" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1026 ريالا، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 183.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "سمو" بقيمة 8.2 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 4.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بقيمة 2.9 مليون ريال.
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