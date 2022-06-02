«نمو» تكسب 108 نقاط بتداولات قيمتها 31 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.48 في المائة لتغلق عند 22879 نقطة بمكاسب 108 نقاط. وتراجعت قيمة التداول 43 في المائة بنحو 23 مليون ريال لتصل إلى 31 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 39 في المائة بنحو 329 ألف سهم لتصل إلى 503 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو 20 صفقة لتصل إلى ألفي صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "إنماء الروابي" بنحو 15 في المائة لتغلق عند 29.10 ريال، يليه سهم "جروب فايف" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 67 ريالا. بينما تصدرالأسهم المتراجعة "تدوير" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 79.10 ريال، يليه سهم "جاهز" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1026 ريالا، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 183.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "سمو" بقيمة 8.2 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 4.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بقيمة 2.9 مليون ريال.