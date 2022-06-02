مؤشرات «وول ستريت» تصعد بفضل أرباح قوية للشركات .. الأنظار نحو بيانات أنشطة المصانع

صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بعد أرباح فصلية قوية لشركة سيلزفورس وفي قطاع بيع السلع الفاخرة بالتجزئة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات أنشطة المصانع لاستقاء مؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي.وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر داو جونز الصناعي 166.19 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 33156.31 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 17.63 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 4149.78 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 95.50 نقطة أو 0.79 في المائة إلى 12176.89 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، إذ أدى ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة اليورو إلى إثارة المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم القياسي.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 في المائة بعد أن زاد بما وصل إلى 0.4 في المائة في وقت سابق من أمس. وخسر المؤشر 1.6 في المائة خلال أيار (مايو) بعد أن أثار ارتفاع التضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي. وأظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا 5.4 في المائة في نيسان (أبريل)، أي بأكثر من المتوقع، بينما تباطأ نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد أن واجهت المصانع نقصا في الإمدادات وارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.وقادت أسهم شركات السفر والقطاع العقاري مؤشر ستوكس 600 نحو الانخفاض. كما نزل مؤشر فاينانشال تايمز 1 في المائة ومؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة.وارتفع سهم شركة دكتور مارتينز البريطانية للأحذية 20 في المائة بعد أن توقعت نموا أكبر في إيراداتها السنوية نتيجة رفع الأسعار لمواكبة التضخم وزيادة المبيعات.وهبط سهم "دي.دبليو.إس"، ذراع "دويتشه بنك" لإدارة الأصول، 6.2 في المائة بعد أن قال الرئيس التنفيذي، إنه سيتنحى عن منصبه الأسبوع المقبل، إذ تواجه الشركة اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن استثمارات "خضراء".إلى ذلك، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مدعومة بانتعاش أسهم قطاع السيارات بعد أن أعطى تقرير لمحللين توقعات إيجابية لأرباح القطاع، لكن حد من الارتفاعات الحذر في التعاملات قبيل صدور البيانات الشهرية للعمالة الأمريكية في القطاعات غير الزراعية.وصعد مؤشر نيكاي الياباني 0.65 في المائة ليغلق عند 27457.89 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 في المائة ليسجل 1938.64 نقطة.وارتفع سهم "نيسان موتور" 7.77 في المائة وسهم "تويوتا موتور" 3.53 في المائة و"هوندا موتور" 4.3 في المائة.