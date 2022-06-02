أسعار النفط تتلقى دعما من حظر الواردات الروسية .. المتعاملون يترقبون اجتماع «أوبك +»

تلقت أسعار النفط الخام دعما من قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الواردات النفطية الروسية مع استثناء الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، إضافة إلى رفع قيود الإغلاق في الصين، خاصة في شنغهاي، بعد السيطرة على الإصابات الجديدة بوباء كورونا.وهدأت وتيرة مكاسب الأسعار نسبيا خلال تعاملات أمس، بعد أنباء ترددت في السوق عن إعفاء تحالف "أوبك +" لروسيا من اتفاق خفض الإنتاج، وتوقعات بإجراء بعض التعديلات على نظام الحصص، ما يسمح للدول التي تتمتع بفائض في الطاقة الاحتياطية بإجراء زيادات في الإنتاج بشكل أوسع من المستوى الحالي، لكن هذه التقارير لم تؤكدها مصادر مطلعة في "أوبك +".وتنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الـ29 لدول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائهم المستقلين "تحالف أوبك +"، لمناقشة تطورات السوق ومستجدات العرض والطلب والمخزونات وتأثيرات الاتفاق الأوروبي في حظر النفط الروسي مع استثناء الإمدادات عبر خطوط الأنابيب.ومن المقرر أن يحدد الاجتماع الوزاري مستوى الزيادة في الإنتاج للمجموعة لتموز (يوليو) المقبل وسط توقعات بالإبقاء على مستوى الزيادة المطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي نفسه، وقدرها 432 ألف برميل يوميا التي يشترك فيها 23 منتجا.ويقول لـ «الاقتصادية» محللون نفطيون، "إن العقود الآجلة للنفط الخام انتعشت مع تطلع المستثمرين إلى نتائج اجتماع وزراء الطاقة في تحالف (أوبك +)، حيث يعيد المستثمرون التركيز على سوق النفط الضيقة، ومن المرجح أن تتعامل سوق النفط مع قيام الصين بتخفيف بعض قيود جائحة كورونا".وفي هذا الإطار يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن أسعار النفط الخام تتلقى دعما من عدد من العوامل الإيجابية، في مقدمتها مضي الصين قدما في تخفيف القيود المفروضة على التنقل بعد انحسار الإصابات الجديدة بوباء كورونا".أما جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، فيرى أن أسعار النفط الخام تلقت تحفيزا قويا بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، على حظر واردات النفط الروسية المنقولة بحرا، لكن المكاسب عادت إلى وتيرة الهدوء بعد تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا قد تعفى من أهداف الإنتاج في إطار مجموعة "أوبك +"، ما يمهد الطريق للأعضاء الآخرين لزيادة الإنتاج.وأضاف أن "حالة عدم اليقين تهيمن على السوق النفطية بسبب سرعة المتغيرات"، لكن معظم مراقبي السوق يتوقعون أن "تحالف أوبك +" سيحافظ في اجتماعهم الوزاري اليوم على مساره للتخفيض التدريجي لتخفيضات الإنتاج بزيادات شهرية تبلغ 432 ألف برميل يوميا لتموز (يوليو) المقبل.ويشير أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إلى أن أسعار النفط الخام حققت قفزات متلاحقة بسبب التوافق الأوروبي على حظر النفط الروسي، وتجاوز خام برنت بالفعل حاجز 120 دولارا للبرميل، لكن الأسعار بدأت عقب ذلك في تلقي مقاومة في استمرار المكاسب، خاصة بعد أنباء عن مناقشات بين أعضاء "أوبك" لإعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط، ما قد يفتح إمكانية زيادة الإمدادات من منتجي النفط الرئيسين الآخرين ويعطي بعض التحرر من توزيع الحصص الحالي.ولفت إلى أن السوق النفطية لا تزال يغيب عنها التوازن، وهناك فجوة ملحوظة بين العرض والطلب، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير الذي تزامن مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، حيث تشير أغلب التوقعات في السوق النفطية، إلى بقاء تكاليف الطاقة مرتفعة بشكل قياسي لفترة أطول من التقديرات السابقة.من جانب آخر، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك"، الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه العمل والحوار المشترك في التصدي لتغير المناخ، مضيفا "لقد أثبتنا مدى ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون.. إنني أحث الجميع على مواصلة العمل معا كفريق واحد، والبناء على الصداقة والتعاون".جاء ذلك في كلمة باركيندو في الاجتماع التنسيقي الـ21 بشأن تغير المناخ - عبر الفيديو كونفرنس - الذي حضره 95 مندوبا من 19 دولة من دول "أوبك" وخارجها، والمشاركة في إعلان التعاون، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.وأشار باركيندو، كذلك إلى أن توفير التمويل الكافي، إلى جانب نقل البحث التكنولوجي، ضروريان لتطوير مصادر الطاقة النظيفة، ما يساعد على دفع التنمية الوطنية، فضلا عن الانتقال العادل للطاقة، موضحا أن هذا سيكون له تأثير إضافي في دعم استقرار سوق النفط، وبالتالي الاقتصاد العالمي.وشجع الأمين العام الدول النامية على تعزيز إجراءات التخفيف والتكيف لدعم جهودها البيئية، مشيرا إلى أن الدول النامية على وجه الخصوص تكافح أكثر من أي وقت مضى مع أمن الطاقة في مواجهة الوباء، إضافة إلى تدابير التكيف مع تغير المناخ، كما سلط الضوء على ضرورة ضمان أمن الطاقة "بطريقة مستدامة وعادلة".وأشار الأمين العام إلى مسيرته الطويلة في محادثات ومفاوضات تغير المناخ بما في ذلك حضوره عديدا من اجتماعات مؤتمر الأطراف التي امتدت لعدة عقود وشملت تمثيل "أوبك" وكذلك وطنه نيجيريا.وانعقد الاجتماع في أعقاب ورشة العمل الفنية الخامسة حول تغير المناخ التي عقدت الإثنين الماضي، وقبل قمة المناخ المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت 69 سنتا أو 0.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 116.29 دولار للبرميل.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.77 دولار أو 1.6 في المائة إلى 116.45 دولار.وسجل كلا المعيارين القياسيين مكاسب خلال شهر أيار (مايو) ، مسجلا الشهر السادس على التوالي من ارتفاع الأسعار.وترددت في السوق أنباء عن أن أعضاء "أوبك" يدرسون إعفاء روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالميا، من صفقة إنتاج النفط، ما قد يفتح المجال أمام السعودية والإمارات لضخ مزيد من النفط.وأسهمت تلك الأنباء في الحد بشكل ملحوظ من مكاسب النفط التي استفادت في مطلع الأسبوع من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على معظم واردات الاتحاد من النفط الروسي، إضافة إلى تسعير تخفيف السلطات الصينية للقيود في شنغهاي، وانطلاق موسم القيادة في أمريكا.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 122.94 دولار للبرميل، الثلاثاء، مقابل 120.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، "إن سعر السلة الذي يضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق خامس ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو ثمانية دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 114.96 دولار للبرميل".