الأسهم الأمريكية تتراجع.. وارتفاع النشاط الاقتصادي يبدد مخاوف الركود

أغلقت وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء ووفقا للبيانات تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.6 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 4101.09 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 88.36 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 11993.03 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 179 نقطة أو 0.54 بالمئة ليغلق عند 32811.12 نقطة

وأظهرت البيانات أنه في حين تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، فقد ظلت عند مستويات عالية، مما يشير إلى استمرار الأجور التي تسهم في ارتفاع التضخم مع تدافع الشركات لتعيين موظفين.

كما ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو مع استمرار الطلب القوي على السلع، مما خفف من المخاوف بشأن الركود الوشيك.