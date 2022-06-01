إحالة 200 متجر إلكتروني إلى لجنة مخالفات التجارة الإلكترونية

رصدت وزارة التجارة عدم التزام 200 متجر إلكتروني بمعايير الامتثال لموثوقية التجارة الالكترونية، وأحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات النظامية عليها، حيث شمل هذا الرصد متاجر إلكترونية كبرى ومتوسطة وصغيرة تسوق منتجات مختلفة تشمل الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وغيرها.

وكان مجلس التجارة الإلكترونية قد أعلن عن إلزام المتاجر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية.

وينص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات على المتاجر المخالفة تشمل، الغرامة المالية التي تصل لمليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.

