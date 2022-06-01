الأسهم المحلية تتراجع 1.2 % .. صعوبات في العودة للمسار الصاعد

تراجعت الأسهم السعودية 155 نقطة بنحو 1.2 في المائة لتغلق عند 12766 نقطة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 24 نقطة بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 1769 نقطة. وجاء التراجع بضغط من المصارف على الرغم من ارتفاع أكثر الأسهم. تبدو السوق أكثر إقبالا على البيع وتجد صعوبة في العودة نحو المسار الصاعد، واستمرار الانخفاض يزيد من قلق المتعاملين من امتداد التراجع ما يدفعهم للبيع وبذلك تدخل السوق في موجة بيوع، وتبحث عن مناطق سعرية أقل لجذب سيولة جديدة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12911 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12766 نقطة فاقدا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عندها فاقدا 155 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وتراجعت السيولة 62 في المائة بنحو 11 مليار ريال لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 53 في المائة بنحو 204 ملايين سهم متداول لتصل إلى 182 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 26 في المائة بنحو 127 ألف صفقة لتصل إلى 359 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 5.4 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 1.9 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 11 في المائة بقيمة 736 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمانة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 18.52 ريال، يليه سهم "العقارية" بنحو 7.2 في المائة ليغلق عند 17.60 ريال، حل ثالثا سهم "عذيب للاتصالات" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 56 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "معادن" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 61.90 ريال، يليه سهم "البلاد" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 48.30 ريال، وحل ثالثا سهم "المراعي" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 53 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 546 مليون ريال، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة 475 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 355 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية