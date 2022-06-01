وفد برلماني إيطالي: شركاتنا تتطلع إلى السوق السعودي.. المملكة تشهد تغييرات إيجابية

استعرض اتحاد الغرف السعودية، التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 خلال مناقشاته مع وفد من البرلمان الإيطالي رأسه رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية عضو البرلمان الإيطالي النائبة إيلينا موريلي في إطار زيارة رسمية للمملكة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع الوفد بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكيفية الدفع بالعلاقات بين البلدين قدماً في هذه المجالات.

وأكدت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية أهمية زيارتها للمملكة والمشاورات المثمرة التي أجرتها، ورغبة بلادها القوية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة والتي قالت بأنها تشهد انفتاحًا وتغييرات إيجابية كبيرة يهتم الإيطاليون وبخاصة قطاع الأعمال الإيطالي بمعرفتها، مضيفةً أن فرص التعاون بين البلدين كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة والقطاع السياحي وخدمات البنية التحية كالفنادق وعلى الطرق السريعة.

وأوضحت أن الشركات الإيطالية متواجدة بالمملكة وكثير منها يتطلع للدخول للسوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيه وأنهم ناقشوا فتح مقرات لها، داعية في هذا السياق لتحفيز تلك الشركات من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد: إن الشركات الإيطالية فاعلة في المملكة ولديها استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والنقل والآثار، كما أن إيطاليا تُعد أول شريك للمملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بجهود السفارة السعودية في إيطاليا في تعريف مجتمع الأعمال الإيطالي بالتغيرات التي تشهدها المملكة وحثهم على الاستثمار فيها.

واستعرض الاتحاد أمام وفد البرلمان الإيطالي، المقومات الاقتصادية للمملكة والمشاريع الضخمة التي يجرى تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030، ومكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية وجهودها في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.