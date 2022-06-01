وزير الداخلية يرعى حفل اختتام تحدي أبشر الثاني

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حفل اختتام تحدي أبشر الثاني وإعلان الفائزين في مسار "حلول ذكية مبتكرة وأفكار إبداعية لخدمات وزارة الداخلية" بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وشركة علم.

وفور وصوله مقر الحفل ، عزف السلام الملكي، ومن ثم بدأت فقرات الحفل التي تضمنت فيلمًا وثائقيًا عن تحدي أبشر الذي يأتي لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من أفراد المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة، وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والافتراضي.

إثر ذلك ألقى الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية كلمة، أكد فيها أن المملكة تعيش تحولا رقميًا متسارعًا لتكون التقنية بجميع أشكالها عصب خدماتها وإجراءاتها وأعمالها، مشيرًا إلى أن مبادرة تحدي أبشر تعد إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية لوزارة الداخلية، لتشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، ما يسهم في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك أعلنت نتائج تحدي أبشر الثاني، حيث حقق فريق مشروع خدمة عملاء ذكية للصم المركز الأول، وفي المركز الثاني فريق مشروع مفاوض فرجت، وفي المركز الثالث فريق مشروع المحقق الذكي لنظام أمن، وفي المركز الرابع فريق مشروع تنظيم الإشارات لحالات الطوارئ، وجاء في المركز الخامس فريق مشروع طائرة المسح البيئي الذكية ومشروع صون الموارد الأمنية.

ومن ثم التقطت الصورة التذكارية لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مع الفائزين بتحدي أبشر الثاني وشركاء التحدي.

وكان وزير الداخلية قد تجول في المعرض المصاحب للحفل واستعرض أبرز الحلول التقنية والأفكار الإبداعية المشاركة في تحدي أبشر الثاني.

يذكر أن النسخة الثانية من "تحدي أبشر" شارك فيها 4000 مشارك قدموا أكثر من 2000 فكرة، ترشحت منها 184 فكرة.