الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل أرباح قطاع بيع السلع الفاخرة

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم بعد أرباح فصلية قوية لشركة سيلزفورس وفي قطاع بيع السلع الفاخرة بالتجزئة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات أنشطة المصانع لاستقاء مؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 166.19 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 33156.31 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 17.63 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 4149.78 نقطة، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 95.50 نقطة أو 0.79 في المائة إلى 12176.89 نقطة.