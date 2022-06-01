أكبر بورصة عملات مشفرة تطلق صندوقا استثماريا بـ 500 مليون دولار

أطلقت بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، صندوق استثماريا خاص بها.

وقالت بينانس اليوم إنها جمعت 500 مليون دولار للصندوق، وحصلت على دعم من شركات "دي إس تي جلوبال" و"براير كابيتال" إضافة إلى مكاتب وشركات عائلية لم تذكر اسمها.

وإعلان بينانس جاء بعد أعلن شركة أندريسن هورويتز الأسبوع الماضي عن إطلاق صندوق ضخم بقيمة 4.5 مليار دولار للاستثمار في شركات التشفير الناشئة.

وتخطط بينانس لاستخدام أموال الصندوق في الاستثمار في الشركات التي تبني عملها على ويب 3.0 وهو مصطلح مستخدم لوصف مستقبل شبكة الويب العالمية التي ستكون أكثر لامركزية ويتضمن بلوك تشين.

ويأتي إطلاق صندوق بينانس الجديد في وقت التي تشهد فيه عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى انخفاضا حادا، حيث انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 50 في المائة منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، ما أثر ذلك على شركات التشفير المدرجة في البورصة مثل كوينبايس، التي تراجعت أسهمها بنسبة 69 في المائة منذ بداية 2022.

وبحسب "سي إن بي سي" تأمل بينانس في الاستفادة من الانخفاض الأخير في الأصول المشفرة للعثور على مؤسسين يبنون ما تعتبره الشيء الكبير التالي في مجال التكنولوجيا.