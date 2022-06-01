هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "رؤوم التجارية " إلى 62.5 مليون ريال عن طريق أسهم منحة

​أعلنت هيئة السوق المالية اليوم موافقتها على طلب شركة رؤوم التجارية زيادة رأسمالها من 50 مليون ريال إلى 62.5 مليون ريال، وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (12,500,000) ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 5 ملايين سهم إلى 6.2 مليون سهم، بزيادة قدرها 1.2 مليون سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.