الصين: الطاقة المتجددة تغطي ثلث استهلاك الكهرباء في 2025

تسعى الصين لزيادة مصادر الطاقة المتجددة لتغطي ثلث استهلاك الكهرباء بحلول 2025، في الوقت الذي تسعى فيه للحد من اعتمادها على الفحم وخفض الانبعاثات.

وذكرت بلومبرج أن الصين تسعى لزيادة مصادر الطاقة المتجددة وتشمل الطاقة الكهرومائية من 28.8% من استهلاك الكهرباء خلال عام 2020، وفقا للخطة الخمسية الرابعة عشرة لتطوير الطاقة المتجددة .

ونشرت لجنة التنمية والاصلاح الوطني ووكالات أخرى الخطة اليوم.

وباستثناء سدود توليد الطاقة الكهرومائية، تريد الصين أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 18% من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2025، مقارنة بـ 11.4% خلال عام 2020، كما أنها تتوقع أن تتضاعف طاقة الرياح والشمس خلال هذه الفترة، وفقا للخطة.

ويشار إلى أن الصين لديها منشآت لتوليد طاقة الرياح والشمس أكثر من أي دولة في العالم، كما أنها مقر الكثير من أكبر منتجي المعدات اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة.

