13.3 مليار ريال ضمانات صادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، أن إجمالي قيمة الضمانات الصادرة منذ انطلاق برنامج التمويل المضمون وحتى نهاية الربع الأول من 2022، بلغت 13.3 مليار ريال، وبإجمالي قيمة تمويل من خلال الجهات التمويلية المتعاونة البالغ عددها (33 جهة)، بمبلغ 14 مليار ريال، مما أسهم في توفير التمويل لعدد 5921 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأوضح همام هاشم مدير عام "كفالة"، أن إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال المستفيدة من التمويل المضمون في نفس الفترة بلغ 1024 منشأة، مما شكل نسبة الاستفادة 17%، حيث بلغ قيمة التمويل 2.1 مليار ريال، كما بلغت قيمة الضمانات 2 مليار ريال، مبينا أن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المضمون خلال الربع الأول من 2022 بلغ 447 منشأة وبقيمة ضمانات 869 مليون ريال وبقيمة تمويل 915 مليون ريال.