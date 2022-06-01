توقعات بزيادة تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا اليوم

من المتوقع أن تزداد شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم اليوم الأربعاء، بناء على الطلبيات .

ونقلت "بلومبرج" عن بيانات نشرتها شركة نورد ستريم أن التدفقات عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف تزيد إلى نحو 73 جيجاواط - ساعة، وهو ما يقارب السعة الكاملة، مقابل نحو 65 جيجاواط - ساعة أمس الثلاثاء وعلى مدار الليل.

ويواصل خط يامال - أوروبا نقل الغاز شرقا من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاهه الطبيعي، وفقا لبيانات من شركة جاسكاد المشغلة للخط. وانخفضت التدفقات في هذا الاتجاه إلى 3.4 جيجاواط - ساعة تقريبا اعتبارا من الساعة السادسة حتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من 5.6 جيجاواط - ساعة تقريبا في معظم يوم الثلاثاء.

وسوف تقبل شبكة الغاز الأوكرانية 42 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الروسي عبر نقطة سودجا العابرة للحدود اليوم، مع عدم وجود خطط للنقل عبر سوخرانوفكا، وفقا لبيانات مشغلو الشبكة.

وتم تقليص نقل الغاز عبر أوكرانيا منذ 11 مايو، بعد خروج سوخرانوفكا من الخدمة وسط القتال في شرقي أوكرانيا.

