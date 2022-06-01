مصر: 4 شركات تبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فوز 4 شركات بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية.

وقالت، إنه تم اسناد 8 مناطق الى 4 شركات انجليزية وكندية ومصرية.

مشيرة إلى أن نتيجة الجولة الثانية من المزايدة تمثل نجاحا في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الازمة الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى وضخ الاستثمارات، وفقا لما ذكرت "الألمانية".