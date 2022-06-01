لتجنب الإغلاق قبل الشتاء.. بريطانيا تدرس دفع تكاليف إمدادات الفحم

تدرس الحكومة البريطانية دفع تكاليف إمدادات الفحم من أجل استمرار عمل محطات طاقة، وإلا سوف تغلق قبل فصل الشتاء.

ونقلت بلومبرج عن مصادر القول أنه من أجل ضمان إمدادات وفيرة من الكهرباء، يمكن أن تقوم الحكومة بشراء الفحم لتستخدمه عدة شركات، في اتفاق من أجل إرجاء إغلاق بعد وحدات الفحم في سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر أن الخطة ليست محددة بعد، وتعد أحد الخيارات المطروحة.

وتسعى بريطانيا لتعزيز أمن الطاقة وفي نفس الوقت خفض الانبعاثات والحفاظ على تكاليف ميسورة للعملاء.