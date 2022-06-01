العراق: تصدير 3.3 مليون برميل نفط يوميا في مايو .. بقيمة 11.4 مليار دولار

أعلن العراق اليوم أن متوسط صادرات النفط الخام لشهر مايو الماضي تجاوزت سقف 3.3 ملايين برميل يوميا غالبيتها من الحقول النفطية في وسط وجنوبي البلاد.

وقالت وزارة النفط، إن مبيعات النفط الخام للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 11.4 مليار دولار.

ووبحسب "الألمانية" بلغ معدل سعر بيع البرميل الواحد أكثر من 111 دولارا.