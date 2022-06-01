«نمو» تفقد 38 نقطة وقيمة التداولات عند 54 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 38 نقطة بنحو 0.2 في المائة لتغلق عند 22770 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 68 في المائة بنحو 22 مليون ريال لتصل إلى 54 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 106 في المائة بنحو 427 ألف سهم لتصل إلى 832 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 3 في المائة بنحو 61 صفقة لتصل إلى 2089 صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "نسيج للتقنية" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 128 ريالا، يليه "عزم" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 181 ريالا، وحل ثالثا "جروب فايف" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 28.55 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "أقاسيم" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 108 ريالات، يليه "المركز الآلي" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 122 ريالا، وحل ثالثا "ألف ميم ياء" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 51.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "بنان" بقيمة 22 مليون ريال، يليه سهم "سمو" بقيمة 7.3 مليون ريال وحل ثالثا سهم "رؤوم" بقيمة 4.8 مليون ريال.