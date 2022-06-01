«أبوظبي» تقود ارتفاع البورصات الخليجية .. طرح «بروج» يجذب 83.4 مليار دولار

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس، تماشيا مع أسعار النفط، وتفوق مؤشر أبوظبي على بقية المؤشرات في المنطقة قبيل أكبر طرح عام أولي على الإطلاق لشركة بروج.وصعد مؤشر أبوظبي 1.6 في المائة إلى 10055 نقطة مقتربا من ذروة سجلها في نيسان (أبريل)، مدعوما بقفزة 3.6 في المائة في سهم بنك أبوظبي الأول.وجمعت شركة بروج للبتروكيماويات، ومقرها أبوظبي، المملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورياليس" النمساوية أكثر من ملياري دولار أمس، بعدما تجاوز الطلب في طرحها العام الأولي 83.4 مليار دولار.ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الجمعة، في أكبر إدراج بالسوق، التي شهدت سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي على مدى العامين الماضيين.إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الإدراج الثانوي لمجموعة جي إف إتش المالية. وسيؤدي هذا الإدراج إلى توسيع قاعدة مستثمري "جي إف إتش" وتعزيز السيولة في أسهمها وسط زيادة المشاركة الإقليمية والدولية في السوق.ويعد هذا الإدراج هو الرابع إقليميا لأسهم "جي إف إتش" حيث أن أسهمها مدرجة بالفعل ومتداولة بنشاط في بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دبي المالي.يأتي الإدراج في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة توسعا ونموا تحولياً مستمرا بعد أن قامت مؤخرا بالدخول في شراكة مع شركة اس كيو لإدارة الاصول في الولايات واتمام الاستحواذ على مخازن لوجستية بأصول تفوق قيمتها ملياري دولار وتحويل أصول للبنية التحتية والعقارات.وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية معلقا على الإدراج: "نعمل بنشاط على تشجيع عمليات الإدراج في السوق المالي، إضافة إلى تعميق علاقاتنا مع الأسواق الإقليمية".وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.1 في المائة إلى 3347 نقطة، مدعوما بصعود سهم "إعمار العقارية" القيادي 2.5 في المائة.وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المائة إلى 12893 نقطة، وأغلق سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، على ارتفاع 2.7 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.7 في المائة إلى 4116 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 4138 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 8676 نقطة. وفي القاهرة، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المائة إلى 12919 نقطة، وقادت الارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي، التي صعدت 0.9 في المائة.