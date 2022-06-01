الأسواق الأمريكية تهبط بضغط تشديد السياسة النقدية .. والاسهم الألمانية تقود تراجع «الأوروبية»

انخفض المؤشران الأمريكيان ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عند الافتتاح أمس، بعدما أثارت أسعار النفط المرتفعة، والتعليقات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي، مخاوف المستثمرين.واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لمناقشة تضخم تاريخي يستنزف القدرة الشرائية للأمريكيين.ويسعى بايدن إلى خفض تكاليف البنزين والغذاء والسلع الاستهلاكية التي أرسلت التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.وفي تعليقات مقتضبة قبيل الاجتماع، قال بايدن إنه يجتمع مع باول، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، "لمناقشة أهم أولوياتي.. وهي معالجة التضخم".وأضاف أن خطته للتعامل مع التضخم "تبدأ باقتراح بسيط: احترام مجلس الاحتياطي الاتحادي.. احترام استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما فعلته وما سأواصل عمله".وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 52.37 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 33160.59 نقطة. واستهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات على انخفاض بواقع 7.15 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4151.09 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 6.41 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 12137.54 نقطة.من جهة أخرى، قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية أمس، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.وتصاعدت المخاوف من ارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة مع زيادة أسعار النفط بعد أن تعهدت أوروبا بخفض أغلب وارداتها من النفط الروسي.وتسارع التضخم في الدول الـ 19 التي تتشارك في اليورو إلى 8.1 في المائة من 7.4 في المائة في نيسان (أبريل)، متجاوزا التوقعات البالغة 7.7 في المائة، مع استمرار اتساع نمو الأسعار.ونزل مؤشر داكس الألماني 1.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة.وقاد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والسفر الانخفاضات، فنزل كل منهما بأكثر من 1 في المائة.وأنهى ستوكس 600 شهر أيار (مايو) منخفضا 1.6 في المائة لتضاف إلى خسائره الحادة في وقت سابق هذا العام التي أثارها تشديد السياسة النقدية وتداعيات حرب أوكرانيا وقيود صارمة فرضتها الصين لاحتواء كوفيد - 19.وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق أمس، في معاملات محدودة النطاق وتصدرت أسهم التكنولوجيا الخسائر، في ظل الحذر المرتبط بالتوقعات الاقتصادية العالمية.وتراجع نيكاي 0.33 في المائة ليغلق عند 27279.80 نقطة بعد تقلبات بين مكاسب صغيرة وخسائر.ولامس نيكاي أعلى مستوياته في أكثر من شهر، أمس الأول، بعدما أعلنت شنغهاي إجراءات تحفيز، وقرار تخفيف حالة الإغلاق المفروضة في المدينة.وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1912.67 نقطة.