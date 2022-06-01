السوق السعودية .. تحرك إيجابي لأسهم مؤثرة والسيولة تقفز إلى 18 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة لتغلق عند 12921 نقطة بمكاسب 14 نقطة بنحو 0.11 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.4 في المائة ليغلق عند 1794 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من انخفاض معظم القطاعات والأسهم إلا أن التحرك الإيجابي لأسهم مؤثرة في المؤشر العام أسهم في تحسن أداء السوق. وشهدت السوق في فترة المزاد تحركا لافتا، حيث تداولت 9.5 مليار ريال لترفع السيولة إلى 18 مليار ريال كأعلى تداولات منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر)، لكن لم تؤثر في المؤشر، حيث أسهمت تلك الصفقات بثلاث نقاط إيجابية في المؤشر العام.بشكل عام شهدت السوق صراعا بين المشترين والبائعين، حيث تداولت السوق في المنطقة الحمراء أثناء الجلسة وكذلك المنطقة الخضراء، لكن فقدت معظم تلك المكاسب، لتظهر حيرة بين المتعاملين وتلك إشارة قد تضعف الاتجاه الإيجابي للمؤشر، ما يجعل تداولات السوق الحالية حاسمة لحالة الحيرة ومسار السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12967 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12806 نقاط فاقدا 0.78 في المائة، بينما الأعلى عند 13034 نقطة رابحا 0.99 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 12921 نقطة رابحا 14 نقطة بنحو 0.11 في المائة. وارتفعت السيولة 81 في المائة بنحو 8.1 مليار ريال لتصل إلى 18 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 71 في المائة بنحو 159 مليون سهم متداول لتصل إلى 386 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 12 في المائة بنحو 50 ألف سهم لتصل إلى 487 ألف سهم متداول.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.8 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة 5.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمانة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 16.84 ريال، يليه سهم "معادن" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 65.10 ريال، وحل ثالثا سهم "بترو رابغ" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المتحدة للتأمين" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 29.20 ريال، يليه سهم "أسمنت المدينة" بنحو 4.22 في المائة ليغلق عند 24.04 ريال، وحل ثالثا سهم "أسواق العثيم" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 110.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "أكوا باور" بقيمة 1.2 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية