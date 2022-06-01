قادة الاتحاد يلتزمون الحذر تجاه حظر الغاز .. غير مطروح للنقاش

التزم قادة الاتحاد الأوروبي الحذر تجاه الغاز الروسي بعد التوصل لتسوية تتعلق بحظر واسع للخام الروسي.وواصل قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم، ضمن قمة استثنائية تستضيفها بروكسل، وسط مشاورات جانبية بشأن واردات التكتل من الغاز الروسي.وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس، إن فرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي أمر "غير مطروح" للنقاش، رغم مطالبات دول البلطيق.وبحسب "الألمانية"، أكدت كايا كالاس، رئيسة الوزراء الإستونية، والمدافعة عن إقرار حظر كامل لكافة واردات الطاقة الروسية، إن الغاز لن يكون ضمن الحزمة السابعة التي سيفرضها الاتحاد على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.ودافع جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس عن الحظر المخفف للنفط الروسي، بالقول إن الهدف هو "أن يحصل الروس على موارد مالية أقل للإنفاق على آلة الحرب"، وهو ما تحقق.وتهدف العقوبات إلى شطب ثلثي واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 90 في المائة من واردات النفط الروسي إذا ما التزمت ألمانيا وبولندا بتعهدات طوعية بالوقف التدريجي للواردات.وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء الأوروبي يتيح لروسيا بيع نفطها المنقول بحرا إلى دول ثالثة، قال بوريل :"لا يمكننا بالتأكيد منع روسيا من بيع نفطها إلى جهة أخرى، فليس لدينا هذ القدر من النفوذ".