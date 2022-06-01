286.4 مليار دولار قيمة تجارة الخدمات في الصين خلال 4 أشهر .. ارتفعت 21.9 %

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أمس، أن تجارة الخدمات في الصين ارتفعت 21.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.9 تريليون يوان “نحو 286.4 مليار دولار” في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.وبلغ إجمالي صادرات الخدمات نحو 933.3 مليار يوان، بزيادة 25.1 في المائة على أساس سنوي؛ بينما توسعت واردات الخدمات 19.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 974.2 مليار يوان.وفي أبريل الماضي وحده، بلغت قيمة تجارة الخدمات 450.2 مليار يوان، بزيادة 10.8 في المائة على أساس سنوي.إلى ذلك، أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 49.6 في أيار (مايو)، بارتفاع من 47.4 في نيسان (أبريل).وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.وقال تشاو تشينج خه، الإحصائي البارز بالهيئة الوطنية للإحصاء، إن “الاقتصاد الصيني تضرر من تفشي فيروس أوميكرون والتغيرات في الوضع الدولي، لكنه تحسن في مايو بسبب التنسيق الفعال لاحتواء الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 49.7 في أيار (مايو)، بزيادة 5.3 نقطة مئوية عن نيسان (أبريل) السابق، بينما بلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 48.2، بزيادة 5.6 نقطة مئوية عن نيسان (أبريل)، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.كما أشارت بيانات أمس أيضا إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين سجل 47.8 في أيار (مايو)، مرتفعا من 41.9 في أبريل.من جهة أخرى، بدأت السلطات في شنغهاي أمس في إزالة السياج حول المجمعات السكنية والحواجز من الساحات العامة قبل رفع الإغلاق الذي دام شهرين في أكبر مدينة في الصين.وبحسب “رويترز”، تم السماح لبعض الناس أمس الأول بالخروج من مجمعاتهم السكنية للتنزه لفترة وجيزة.وقال جوزيف ماك، الذي يعمل في مجال التعليم “أشعر ببعض التوتر. من الصعب تصديق حدوث ذلك بالفعل”.وكان الإغلاق الصارم خلال الشهرين الماضيين قد تسبب في خسائر في الدخل وضغوط ويأس بين الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء أو على رعاية صحية طارئة.وأثارت هذه العزلة غضبا شعبيا واحتجاجات نادرة داخل المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، وألحقت الضرر بالاقتصاد وعطلت سلاسل الإمداد في الصين وحول العالم، وأدت إلى تباطؤ التجارة الدولية.ومن المقرر أن تعود الحياة إلى ما يشبه الوضع الطبيعي بدءا من اليوم، عندما يلغى العمل بالتصاريح الصادرة عن المباني السكنية للناس للخروج لبضع ساعات، وستستأنف وسائل النقل العام عملها ويمكن للسكان العودة إلى أعمالهم.وستخفف القيود على نحو 22.5 مليون شخص في المناطق منخفضة المخاطر، وسيظل على السكان وضع الكمامات وتجنب التجمعات.وما زال تناول الطعام داخل المطاعم محظورا، ويمكن أن تعمل المتاجر والصيدليات وصالونات التجميل بسعة 75 في المائة من طاقتها. وستفتح الحدائق والصالات الرياضية أبوابها في وقت لاحق.وسيتعين على السكان إجراء اختبار فيروس كورونا كل 72 ساعة لاستخدام وسائل النقل العام والدخول إلى الأماكن العامة. وما زال الحجر الصحي القاسي متاحا لأي شخص يصاب بكوفيد والمخالطين له.إلى ذلك، أصدرت بكين خطة عمل لتنمية اقتصادها الرقمي من أجل تحفيز حيوية الصناعة.وقال مكتب الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في بلدية بكين، إن الخطة تطرح تدابير مثل تحسين القدرة على توريد التكنولوجيا الرقمية ورعاية بيئتها للابتكار.وتركز الخطة على تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية في الرقائق المتطورة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات الرئيسة وسلسلة الكتل “بلوكتشين” وحوسبة الخصوصية وأنظمة تشغيل الفضاء الحضري وغيرها من المجالات.ووفقا للخطة، ستنجذب المشاريع والمؤسسات المحلية والأجنبية مفتوحة المصدر إلى بكين، وستبذل مزيد من الجهود لفتح البيانات ومشاركتها.وأظهرت البيانات الرسمية أنه في الربع الأول من 2022، بلغت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي لبكين 387.36 مليار يوان “57.9 مليار دولار”، بزيادة 7.2 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 41.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبكين.