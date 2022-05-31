إنتاج النفط الأمريكي يرتفع 3% في مارس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في مارس بأكثر من ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر .

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع إلى حوالي 11.7 مليون برميل يوميا، من 11.3 مليون برميل يوميا في فبراير .

ويتعافى الإنتاج ببطء من تداعيات جائحة فيروس كورونا وما زال أقل من مستواه القياسي البالغ 12.3 مليون برميل يوميا الذي سجله في عام 2019 .

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام في نيو مكسيكو ارتفع إلى 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو الأعلى على الإطلاق، بحسب "رويترز" .

وزاد الإنتاج في تكساس إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميا، أعلى مستوى منذ ديسمبر .

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا إن الطلب على النفط والمنتجات البترولية ارتفع في مارس إلى 20.5 مليون برميل يوميا، الأعلى منذ ديسمبر .

وأضافت أن الطلب على بنزين السيارات قفز إلى 8.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.