مصر تحظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.

وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.

وبحسب (رويترز) قال بيان مجلس الوزراء إنه سيجري التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وأضاف قائلا: "أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته".

ومصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

