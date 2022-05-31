تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند

تباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوى في عام في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، متضررا من ضعف طلب المستهلكين وسط زيادات حادة في الأسعار قد تجعل مهمة البنك المركزي في تهدئة التضخم بدون الإضرار بالنمو أكثر صعوبة.

وأظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نما 4.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مجاريا متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 4 في المائة.

وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نموا بلغ 5.4 في المائة في الربع الرابع من 2021 ونموا 8.4 في المائة في الربع الثالث.

وأصبحت آفاق الاقتصاد الهندي للأجل القريب قاتمة بسبب زيادة حادة في تضخم أسعار المستهلكين الذي سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 7.8 في المائة في أبريل. وتسببت القفزة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، الناتجة جزئيا عن أزمة أوكرانيا، أيضا في وضع ضغوط على النشاط الاقتصادي.

وعدًلت الحكومة الهندية توقعاتها للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في 31 مارس، متوقعة نموا قدره 8.7 في المائة، وهو أقل من تقديراتها السابقة البالغة 8.9 في المائة.