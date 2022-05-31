أمريكا: الطلب على بنزين السيارات يقفز إلى 8.9 مليون برميل يوميا في مارس

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن الطلب على النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة ارتفع في مارس إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري أن الطلب زاد إلى 20.5 مليون برميل يوميا.

وقالت إن الطلب على بنزين السيارات قفز إلى 8.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر وفقا لرويترز.

