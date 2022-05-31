"جازبروم" الروسية تقطع إمدادات الغاز إلى "أورستد" الدنمركية وإلى "شل" في ألمانيا

قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الثلاثاء إنه سيقطع تدفقات الغاز إلى شركة أورستد في الدنمرك وإلى شركة شل إنريجي لعقدها لتوريد الغاز إلى ألمانيا، بعد أن امتنعت الشركتان عن الدفع بالروبل.

وأضافت جازبروم أن قطع التدفقات سيسري من أول يونيو.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا التي رفضت الإستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات.

وقالت أورستد أمس إن ذراع التصدير في جازبروم قد توقف توريد الغاز، لكنها أضافت أن مثل هذه الخطوة لن تشكل خطرا فوريا على شبكة إمدادات الغاز في الدنمرك.

ووفقا لرويترز قالت جازبروم إن شل وأورستد فشلتا في الدفع بالروبل مقابل تسليمات الغاز بحلول نهاية يوم العمل 31 مايو، وإنها ستوقف التسليمات إلى أن تدفعا بما يتماشى مع المطالب الروسية.