"برنت" قرب 124 دولار بعد اتفاق أوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي وقرار الصين رفع بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وسط زيادة الطلب قبيل ذروة موسم عطلات الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو التي يحل أجلها اليوم أكثر من 2.31 دولار أي 1.9 في المائة إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي بارتفاع 3.7 في المائة عن سعر إغلاق يوم الجمعة ومسجلا أعلى مستوى منذ التاسع من مارس.

ومن المتوقع أن ينهي العقدان شهر مايو على ارتفاع للشهر السادس على التوالي.

وبحسب "رويترز"، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 في المائة بحول نهاية 2022.

وتدعمت أسعار النفط كذلك بقرار شنغهاي إنهاء إغلاق استمر شهرين بسبب انتشار مرض كوفيد-19.