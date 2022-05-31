رئيس وزراء ماليزيا : سنتدخل بشكل فوري للسيطرة على ارتفاع مواد البناء

وعد رئيس وزراء ماليزيا، بتدخل فوري من الجهات المعنية للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، بعدما تسبب الأمر بإلحاق أضرار بالمشاريع التنموية.

وقال إسماعيل صبري في تغريدة، بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل للتنمية الوطنية، "الحكومة تولي اهتماما جديا لارتفاع أسعار مواد البناء".

ووفقا لما نقلته "بلومبيرج" اليوم الثلاثاء، فقد خصصت ماليزيا 40.5 مليار رينجت (9.3 مليار دولار) في الموازنة الاتحادية للإنفاق على التنمية.

ولفت إسماعيل صبري لأهمية مشاريع التنمية، نظرا لتأثيراتها على الاقتصاد، وقال إنه طلب من مختلف الوزارات العمل على تسريع المشاريع التنموية.