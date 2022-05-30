ألمانيا: واردات الغاز تنخفض 22% في الربع الأول.. والتكلفة تقفز

أظهرت بيانات رسمية من مكتب التجارة الخارجية الألماني (بافا) اليوم أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي انخفضت 22.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 لكن التكلفة قفزت 158 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بفعل زيادة حادة في الأسعار.

وينشر مكتب التجارة بيانات الاستيراد متأخرة شهرين وبالتالي فإن أرقام مارس هي الأولى التي تعكس تأثير الأزمة الأوكرانية من 24 فبراير ومساعي الحكومات الأوروبية لفرض عقوبات ضد روسيا.

وتستورد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، معظم وارداتها من الغاز بشكل أساسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط أنابيب.

ووفقا لرويترز أظهرت بيانات مكتب التجارة الخارجية الألماني أن واردات الغاز في الفترة من يناير إلى نهاية مارس بلغت 32.4 مليار متر مكعب.

ومع تسبب انخفاض المخزونات في الشتاء في ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، قفزت فاتورة واردات ألمانيا من الغاز إلى 16 مليار يورو (17.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 6.2 مليار يورو في الفترة نفسها في 2021 .