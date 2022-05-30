أوكرانيا: 20.1 مليون طن حصاد القمح الشتوي المتوقع هذا العام

توقعت هيئات الأرصاد الجوية الأوكرانية أن يصل محصول القمح الشتوي في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا إلى 20.1 مليون طن في عام 2022، انخفاضا من نحو 32.2 مليون طن لمحصول القمح الإجمالي لعام 2021.

يشكل القمح الشتوي نحو 95 في المائة من مجمل محصول القمح في أوكرانيا.

ووفقا لرويترز قالت هيئات الأرصاد في تقرير إن نحو 5.3 مليون طن من الحبوب الشتوية، معظمها من القمح الشتوي، يمكن حصادها في الأراضي المحتلة مؤقتا.

وتقول أوكرانيا إنها لا تستطيع حصاد مساحة كبيرة من الحبوب بسبب الحرب.