"بروج" الإماراتية تجتذب 80 مليار دولار في طلب على طرحها العام الأولي

قال مصدران إن شركة بروج للبتروكيماويات ومقرها أبوظبي اجتذبت طلبا بقيمة 80 مليار دولار لطرحها العام الأولي مع اقبال المستثمرين من الأفراد على شراء الأسهم على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية.

وقال المصدران إن الشركة، المملوكة ملكية مشتركة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس النمساوية، تلقت طلبات شراء بقيمة 63 مليار دولار من المؤسسات الاستثمارية. وامتنع المصدران عن ذكر أسماء لأن الأمر غير معلن.

ومن المنتظر إدراج بروج في بورصة أبوظبي يوم الجمعة.

وبلغ حجم الطلب في شريحة المستثمرين الأفراد، التي تشمل موظفي الشركة، 17 مليار دولار، وهو الأعلى لطرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة في نحو عقدين.

وقالت مصادر إن مديري الأصول بلاك روك وفيديليتي بين المؤسسات الاستثمارية المشاركة في الطرح.

وامتنعت بروج وأدنوك عن التعقيب عندما اتصلت بهما رويترز اليوم. ولم ترد بلاك روك وفيديليتي على الفور على طلب للتعليق.

وزاد الطلب في إجمالي الطرح على المعروض بنحو 40 مرة.

وحددت بروج الأسبوع الماضي السعر لطرحها العام الأولي والذي أظهر أنها قد تجمع ملياري دولار في الصفقة، مما يعني أن قيمة أسهم الشركة 20 مليار دولار.

وجمع مصدرون خليجيون 8.76 مليار دولار في طروحات عامة أولية حتى الآن هذا العام، بحسب بيانات رفينيتيف، وهو ما يتفوق على الطروحات الأوروبية على الرغم من بقاء الأسواق العالمية متقلبة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.