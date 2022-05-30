الاسترليني في نطاق قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي المتعثر اليوم الاثنين ويتجه لتسجيل أول زيادة شهرية في خمسة أشهر مع استفادة العملة البريطانية من تحسن المعنويات للمخاطرة.

وهبط مؤشر الدولار أكثر من 3.5 في المائة من ذروته التي سجلها في منتصف مايو ، بحسب "رويترز". وساعد هذا في رفع الاسترليني بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020 في وقت سابق هذا الشهر.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.32 في المائة مقابل العملة الخضراء عند 1.2657 دولار، قرب أعلى مستوى له في شهر البالغ 1.2666 الذي سجله يوم الجمعة.

وأمام العملة الأوروبية، تراجع الاسترليني 0.22 في المائة إلى 85.14 بنس لليورو.