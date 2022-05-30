روسيا تقطع إمدادات الغاز عن هولندا غدا بعد رفض الدفع بالروبل

ستعلق مجموعة "جازبروم" الروسية غدا الثلاثاء عمليات تسليم الغاز لشركة الطاقة "غازتيرا" التي تعود ملكيتها جزئيا إلى الدولة الهولندية، بعدما رفضت الدفع بالروبل، كما أكدت الشركة الهولندية اليوم.

ووفقا لفرانس برس قالت "غازتيرا" في بيان: "أعلنت غازبروم أنها ستقطع الإمدادات اعتبارا من 31 مايو 2022"، مشيرة إلى أنها استبقت الأمر من خلال شراء الغاز من جهة أخرى".