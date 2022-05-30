معادن : زراعة 20 مليون شجرة بحلول 2040 ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، زراعة 20 مليون شجرة بحلول 2040، وريها باستخدام مصادر المياه المتجددة.

جاء ذلك خلال مذكرة تفاهم وقعتها الشركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة، وذلك على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المقام في الرياض.

وفي هذا الإطار، سيتم تشكيل فريق للمشروع ليتولى إعداد نطاق العمل، ودراسة المواقع المستهدفة للتشجير في مختلف أنحاء المملكة، بجانب البحث في مصادر المياه المتجددة.