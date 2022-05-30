ليفاندوفسكي : الانتقال لبرشلونة يعتمد على عدة عوامل

ظل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، غامضا بشأن احتمالات الانتقال لبرشلونة الإسباني، لكنه لا يزال يبدو راغبا في الانتقال خلال هذا الصيف، وقال لقناة "إليفن سبورت" : الأمر يعتمد على عدة عوامل، ليس فقط على إلى أي مدى أريد ذلك، ولكن أيضا المهم على ما سيحدث".

وأعلن المهاجم البالغ (34 عاما)، أنه لن يجدد عقده مع بايرن الذي يستمر حتى 2023، وربما يرحل هذا الصيف، بعد 8 أعوام، وتردد أن برشلونة قدم عرضا لضم هداف الدوري الألماني لكن بايرن رفض رحيله، وقال في تصريحات لـ "سكاي" أمس، إنه سيكون قادرا على الكشف عن المزيد بشأن وضعه "قريبا".