مقتفية أثر الأسهم الآسيوية .. بورصات الخليج تواصل ارتفاعها

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وبحسب "رويترز"، قاد مؤشر أبوظبي المكاسب قبل الطرح الأولي لشركة بروج للبتروكيماويات.

فيما ارتفع مؤشر دبي 1.5 % بقيادة إعمار العقارية، وصعد مؤشر قطر بنسبة 0.1 %.