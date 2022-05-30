"لوك أويل": روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط 30%‭ ‬لتحصل على أسعار أفضل

قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية إن روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة إلى ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا لتحصل على سعر أفضل وتتجنب بيع الخام بخصم.

وعزلت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية في فبراير القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي كما تسببت في ضغوط على إنتاج ومبيعات النفط بعد أن رفض مشترون الخام الروسي أو طلبوا خصما بحسب رويترز.

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة اقتراح بحظر النفط الروسي الذي تستورده الدول الأعضاء في الاتحاد عن طريق الشحن البحري بحلول نهاية العام الجاري مع استثناء النفط الذي تستورده ثلاث دول أعضاء في الاتحاد عبر خط أنابيب وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.



