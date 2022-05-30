أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين اليوم مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو أكثر من دولار إلى 120.50 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا إلى 116.10 دولار للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي بحسب رويترز.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا .

‭‭‬‬قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد ولكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر اليوم .

وإذا تم الاتفاق على ذلك فسيتم السماح للمجر وسلوفاكيا والتشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.

