ارتفاع الدين الخارجي لمصر 8 مليار دولار في الربع الأخير من 2021 .. الإجمالي تخطى الـ 145 مليار

أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الأحد أن صافي الدين الخارجي لمصر قفز 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021.

ويقول محللون إن مصر بدأت تزيد من اقتراضها لسد عجز الحساب الجاري والميزانية حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وقبل أول رفع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس.

وأدى ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى الضغط على مصر لزيادة معدلات الفائدة لديها مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ، كما زادت الأزمة الأوكرانية من تكلفة السلع المستوردة وخفضت عائدات السياحة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة ثلاث نقاط مئوية منذ مارس آذار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 32.6 في المئة في نهاية سبتمبر.