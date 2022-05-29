الجدعان: التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي لقياس الأداء المالي الحكومي

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المرحلة الراهنة حاسمة في التحول لأساس الاستحقاق وتبني معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام، استنادا على أفضل الأسس والتجارب والمعايير الدولية، .

وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح على هامش أعمال الندوة السنوية الـ 18، التي ينظمها الديوان العام للمحاسبة أن عملية التحول لأساس الاستحقاق ليست هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق أهداف إستراتيجية وشمولية، يأتي في مقدمتها القدرة على قياس الأداء المالي في منظومة الحكومة بصورة متسقه وموثوقة وقابلة للمقارنة، علاوة على دعم متطلبات الرقابة المالية عمومًا وتمكين المسؤولين في الجهة الحكومية من تحقيق متطلبات المساءلة بصورة فاعلة.

وجاءت الندوة تحت عنوان "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام"، بحضور نخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.