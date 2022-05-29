اتفاقية بين الطاقة والسياحة لاستخدام مواد بناء مستدامة في مشروعات "بوابة الدرعية"

وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال استخدام مواد بناء بوليمرية مستدامة في مشروعات الهيئة، وتقديم الدعم التقني والفني واللوجيستي اللازم، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، وأحمد الخطيب وزير السياحة، أمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية،

وقد وقّع المذكرة كلٌ من المهندس محمد هيثم الطيار؛ رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول، والسيد جيري إنزيريلو؛ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وتعكس هذه المذكرة ترابط وتكامل برامج رؤية المملكة 2030، حيث إن البرنامج والهيئة هما نتاج هذه الرؤية. ويهدف البرنامج إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية؛ سواءٌ كمصدر تنافسي للطاقة، أو كمادةٍ خام لإنتاج العديد من المواد ذات الأهمية لجوانب الحياة المختلفة، مع ضمان أن يتم بأعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية والبيئية. وفي الوقت نفسه، تشهد هيئة تطوير بوابة الدرعية مشروعاتٍ ترتكز على مبادئ الاستدامة، والمحافظة على البيئة.

وتهدف المذكرة إلى إيجاد تعاون استراتيجي بين البرنامج والهيئة في مجال المواد القائمة على الهيدروكربون، من خلال تحديد الفرص التي من شأنها تحسين أعمال البناء والتشغيل في مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية، ووضع خطة لتقييم وتنفيذ تلك الفرص، مع وضع خطة لتطوير إستراتيجيات التوعية لتسليط الضوء على الأهداف المشتركة. كما يتضمن التعاون توفير المعلومات التقنية والدعم اللازم لتقييم المواد، والتنسيق مع المصنعين والموردين والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم اللازم خلال تنفيذ الفرص المذكورة.