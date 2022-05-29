 نيوم تطلق مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة

أطلقت نيوم مبادرتها الخاصة لتنمية الغطاء النباتي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بزراعة 100 مليون شجرة محلية متنوعة وإعادة تأهيل 1.5 مليون هكتار من الأراضي والمحميات الطبيعية وإصلاح موائل الحياة البرية في نيوم.

وجاء إعلان المبادرة اليوم ضمن فعاليات المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى حماية الغطاء النباتي وتنميته واستدامته وفق رؤية المملكة 2030 من خلال إعادة تأهيل المواقع المتضررة بيئيًا وتحقيق الإدارة المستدامة في المراعي والمتنزهات الوطنية، إلى جانب دعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".



