البنك المركزي : نعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق المصرفية المفتوحة

قال زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، أن البنك المركزي يسعى بالتعاون مع القطاع الخاص على بناء منظومة متكامله للقطاع، وذلك من خلال تمكين وتكوين اسواق متطورة وانشاء قطاع محفز للاقتصاد.

وأوضح على هامش منتدى حوارات مؤتمر القطاع المالي المقام في الرياض اليوم الأحد، أن البنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق المصرفية المفتوحة وذلك وفق أفضل المعايير الرقابية والخدمات والتقنية الجديدة والمبتكرة، متوقعا أن تؤدي هذه العوامل إلى المصرفية المفتوحة وتعزيز الابتكار وزيادة التنافسية والشمول المالي.

ولفت وكيل المحافظ للتطوير والتقنية، إلى أن البنك المركزي قد قام مؤخرا بتصريح 3 شركات للتقنية المالية الجديدة لتقديم حلول مصرفية مفتوحة، وذلك من خلال العمل تحت مظلة البيئة التشريعية، مشيرا إلى أن ما تشهده صناعة المصرفية الإسلامية اليوم من تطور لافت وانتشار ملحوظ حول العالم لجدير بالإشادة به حيث حققت نمو سنويا بما يزيد عن 10 في المائة لتبلغ حجم أصول الصناعة العالمية نحو 2.7 ترليون دولار خلال عام 2020.

وأضاف، وفي هذا السياق تأتي السعودية في المرتبة الأولى عالميا في هذه الصناعة بمجموع أصول يقارب 3 ترليون ريال سعودي أي ما يعادل 28 في المائة من أجمالي أصول المالية الاسلامية عالميا، كما يعمل البنك المركزي على تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة المالية من خلال اصدار التشريعات ونشر البيانات وعقد ورش العمل المتخصصة، والتعاون مع الاكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية وتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الاسلامية.

وفيما يتعلق بالدور المحوري للسعودية في القطاع المالي، أبان زياد اليوسف بأن المملكة تتبوء دور محوري وكبير في القطاع المالي العالمي بشكل عام وقطاع التقنية المالية والاسلامية بشكل خاص على الصعيد الدولي والاقليمي.