"المركزي السعودي": القيود النظامية وتوجه المجتمع أبرز تحديات العملة الرقمية

ذكر البنك المركزي السعودي "ساما"، أن العملة الرقمية للبنك المركزي (الأموال الرقمية للبنك المركزي) وسيلة جديدة تمثل صيغة ثالثة للمال إلى جانب الأوراق النقديـة والاحتياطيات.

ووفق تقرير الاستقرار المالي 2022 الصادر عن البنك، يمكـن أن تتبع العملـة الرقمية للبنـك المركزي نموذج توزيع مكون من مستوى واحد أو من مستويين لعمليـة التصميم خاصتها، ولهذه العملة الرقمية مجموعة متنوعة مـن اعتبارات التصميم الفني.

وبحسب التقرير، تتضمن الفوائد المحتملة للعملات الرقمية للبنك المركزي الابتكارات المالية، والوصول إلى أموال البنوك المركزية، وطرق الدفع، وتنوع البنية التحتية، والمتانة، والشمول المالي، والشفافية، والخصوصية، والعمليات المالية، والمدفوعات العابرة للحدود.

ويمكن تلخيص التحديات التي تواجه العملة الرقمية للبنك المركزي ومخاطرها في :

تحديات ثقافية : توجه المجتمع وانخفاض مستوى تبنيها.

الأثار المترتبة على السياسات النقدية : عملة الرقمية للبنك المركزي لا تحتسب عليها فائدة، بجانب إمكانية الوصول إلى العملة الرقمية للبنوك المركزية الأجنبية، والجوانب المتعلقــة بما ينطبــق عبر الحدود.

القيود النظامية والتشريعية : جوانب مباشرة وغير مباشرة.

التحديات الفنية : غياب التقنية المناسبة، والحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة، والمقدرة على تشغيل الأنظمة دون اتصال بالشبكة، وتحديات الهجمات السيبرانية.

الاستغناء عن الوساطة البنكية : الخطر المتنامي في الاستغناء عن وساطة البنوك، والاعتماد على تمويل الشركات.

الأمية الفنية والمالية : لا يوجد تكافؤ حتمي بين مستوى نمو الرقمنة ومستوى المعرفة المالية والفنية، وتحول الجدارات الرقمية إلى متطلب أساس.