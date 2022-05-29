استكمال إجراءات المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في القصيم وحائل

كشف برنامج الأراضي البيضاء، قرب استكمال الإجراءات النظامية واللازمة لبدء تطبيق المرحلة الأولى في عدد من المدن الجديدة، وفقا لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبين خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري بالرياض، أن القصيم وحائل ضمن المدن التي ستطبق فيها المرحلة الأولى من الرسوم الفترة المقبلة، في إطار جهود ومستهدفات لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الاحتكار.

وأكد، أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم واستكمال البيانات الجيومكانية لها وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني.