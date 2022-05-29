"نيوم" : ملتزمون بزراعة 100 مليون شجرة .. وسنكون أول مناطق العالم اعتمادا على "المتجددة"

أعلن المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم ، عن مبادرة أطلقتها نيوم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزراعة 100 مليون شجرة محلية كجزء من الـ 10 مليارات شجرة التي سيتم زراعتها حول العالم، وإعادة تأهيل 1.5 مليون هكتار من الأراضي والمحميات الطبيعية وإصلاح موائل الحياة البرية في نيوم.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية لـ "المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير"، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض ويستمر حتى 31 مايو، "ملتزمون في المشروع وتحت قيادة الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الإدارة، بأن يكون 55 % من المدينة منطقة طبيعية، ونعمل بجد في هذا الاتجاه الاستراتيجي بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، واعتمادا على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ونؤمن بأن النتائج النهائية ستحسن مركزنا".