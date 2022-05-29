شحنات الهواتف المحمولة في الصين تتراجع بأكثر من 34 % في أبريل

تراجعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين، إلى 18.08 مليون وحدة في أبريل الماضي، بانخفاض 34.2 % عن 2021.

وقالت "شينخوا" اليوم الأحد، أنه في الفترة من يناير إلى أبريل 2022، بلغ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة 87.42 مليون وحدة.

وأظهرت البيانات أن شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس، بلغت 14.59 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 80.7 % من الإجمالي.

وواصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على سوق الهواتف المحمولة في أبريل، حيث بلغت شحناتها 16.43 مليون وحدة، تمثل 90.9 % من الإجمالي.

ووصلت شحنات الهواتف الذكية إلى 17.69 مليون وحدة الشهر الماضي، بانخفاض بـ 34.4 % على أساس سنوي.